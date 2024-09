Communales : à Schaerbeek, l’Open Vld, les Libéraux Schaerbeekois et le bourgmestre Bernard Clerfayt unissent leurs forces

En vue des élections communales d’octobre, les trois partis présentent une liste commune.

Sur la liste, on retrouve Quentin Van den hove (Open Vld), échevin de l’État civil qui occupe la 5e place, suivi par le professionnel du secteur de la construction Thomas Seifert à la 25e place. La nouvelle députée bruxelloise Imane Belguenani (Open Vld) pousse la liste avec Cécile Jodogne (DéFI).

“Schaerbeek est clairement en plein essor”, déclare Quentin Van den Hove. “Nous le constatons à travers le développement de nos quartiers et l’augmentation des activités dans le secteur de l’horeca et des entreprises. Schaerbeek est un lieu attrayant pour vivre, avec de plus en plus d’espaces verts, de nouvelles écoles et une riche offre culturelle. Mais il reste du travail. La sécurité et la propreté sont les principales priorités pour nos habitants, et c’est là que nous concentrons tous nos efforts.”

La liste commune promet de mesures concrètes pour lutter contre la violence liée à la drogue, les nuisances, les dépôts clandestins et les problèmes de circulation. “Avec des amendes et de

la répression, mais aussi (et surtout) en favorisant le civisme, nous inverserons la tendance”, déclare Bernard Clerfayt (DéFI).

De son côté, l’Open Vld continue de miser sur l’enseignement néerlandophone. “L’éducation est ancrée dans notre ADN libéral ; c’est la machine d’émancipation par excellence”, déclare Thomas Seifert. Quant à la députée bruxelloise, Imane Belguenani, elle se concentre sur un meilleur soutien aux entrepreneurs locaux.

