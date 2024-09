Communales: Hadja Lahbib ne sera finalement pas tête de liste à Schaerbeek, Audrey Henry la remplace

Hadja Lahbib, candidate commissaire européenne pour la Belgique, renonce à se présenter aux élections communales du 13 octobre, a annoncé le MR ce vendredi. Tête de liste MR à Schaerbeek, elle est remplacée par Audrey Henry, directrice de la communication du Vice-premier ministre David Clarinval, et “Présidente des femmes” dans la section locale de Schaerbeek. Candidate le 9 juin aux élections fédérales, elle avait obtenu 3.208 voix de préférence.

Jusqu’à aujourd’hui, le président du MR Georges-Louis Bouchez ne voyait pas de problème à cumuler. “En attendant sa désignation comme commissaire européenne, Hadja Lahbib restera ministre des Affaires étrangères et occupera la tête de liste communale à Schaerbeek comme annoncé précédemment, avait-il indiqué. “Elle y est pour porter le projet libéral, et aussi apporter une expertise de gestion. On ne trompe pas l’électeur, Hadja dit clairement qu’elle vient pour porter l’équipe”.

Le choix des libéraux francophones de proposer Hadja Lahbib comme candidate commissaire européenne pour la Belgique avait fait couler beaucoup d’encre. Confirmé lundi soir par un courrier du Premier ministre sortant Alexander De Croo à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, il signifie aussi la mise à l’écart de Didier Reynders, actuel commissaire et candidat déclaré à la prolongation.

Interrogé mardi sur ce choix, Georges-Louis Bouchez annonçait qu’il compte bien garder cette ligne de “féminisation, renouvellement et modernisation” dans le parti et les postes qu’il obtient. “Je pense qu’Hadja va apporter à la Commission un ancrage dans la vie réelle. Elle va faire en sorte de rapprocher la population de l’institution”, assurait le président du MR. S’il a pensé à “l’intérêt du pays” (“Je sais que ce choix peut nous apporter un portefeuille extrêmement intéressant” au sein de la Commission, assure-t-il), à l’intérêt de la Commission, qu’Ursula von der Leyen souhaite la plus féminine possible dans sa composition, il n’en a pas oublié les intérêts de son parti: “Hadja sera candidate pour le MR dans 5 ans. Cela a joué”, précisait le Montois.

Le président des libéraux francophones défend les compétences de l’ancienne journaliste, qu’il a propulsée ministre des Affaires étrangères à la surprise générale à l’été 2022, sans aucune expérience politique: “Sur le fond, je ne vois pas un seul dossier qui aurait été mieux géré par quelqu’un d’autre”, assurait-il.

BX1 – avec Belga