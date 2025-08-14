Commission parlementaire sur Gaza : l’opposition réclame la présence du Premier ministre

L’opposition, PS, PTB et écologistes en tête, a réclamé le retour du Premier ministre, Bart De Wever, en vacances en Afrique du Sud, à l’entame de la réunion de la commission des Affaires étrangères de la Chambre consacrée, jeudi après-midi, à la situation à Gaza.

Un échange de vues avec le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot (Les Engagés), y est prévue. “Le ministre Prévot va-t-il parler au nom du gouvernement ou pas? Certains partis de la majorité avaient demandé une réunion du kern avant cette commission. Le Premier ministre leur a envoyé, en réponse, une carte postale d’Afrique du Sud”, a déploré, pour le PTB, Peter Mertens.

“Il faut le courage d’en faire une question de gouvernement qui nécessite le retour du Premier ministre, ou au moins qu’un kern électronique se réunisse”, a ajouté Pierre-Yves Dermagne (PS). “Presque tout le monde est conscient que la situation nécessite une réunion du gouvernement parce que l’histoire nous demandera des comptes. Et elle prendra les yeux, les voix de nos enfants qui nous demanderont, au regard de ce que nous savions, pourquoi nous n’avons pas fait plus pour arrêter ce drame”, a-t-il poursuivi.

“Le génocide ne prend pas de vacances. On espère vraiment que cette commission ne sera pas une réunion de postures. On veut davantage qu’un positionnement du ministre des Affaires étrangères. On veut des actions concrètes et un positionnement ferme de l’exécutif”, a renchéri la députée Ecolo Rajae Maouane. Plus tôt dans la journée, le président du CD&V, Sammy Mahdi, dont la formation fait partie de la majorité fédérale, a lui aussi regretté l’absence de réunion du gouvernement avant la commission de ce jeudi après-midi.

“Espérons que le gouvernement se réunira rapidement et que, dès que tous les ministres seront de retour de vacances, ils se rendront compte qu’en période de génocide, c’est ici qu’il faut être”, a-t-il souligné dans une interview à la VRT. “Il faut que quelque chose se passe. Il y a une limite éthique à respecter. Sinon, vous nous poussez dans une impasse où tout peut arriver“, a-t-il encore averti, en référence à la coalition gouvernementale.

Dans la majorité toujours, le MR, par la voie de Denis Ducarme, a lui aussi appelé à une réunion du gouvernement. “Nous avons besoin de décisions et de décisions équilibrées. Nous réclamons que l’exécutif se réunisse en août afin qu’il puisse prendre des dispositions. La Chambre a fait son travail. C’est désormais au gouvernement de se mettre au travail. C’est un dossier de gouvernement”, a-t-il pointé, en répétant par ailleurs la position des libéraux francophones: pas de reconnaissance d’un État palestinien sans désarmement du Hamas.

Belga