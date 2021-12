Masque obligatoire dès 6 ans, Horeca, écoles… : les décisions du Comité de concertation

Depuis 9h ce matin, nos représentants régionaux et nationaux sont rassemblés pour un nouveau Comité de Concertation, le troisième en moins de 20 jours.

La fermeture de l’horeca maintenue à 23h

Les autorités sont parvenues à trouver un accord concernant l’Horeca. Alors que le Gems, le groupe d’experts chargés de conseiller le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, recommandait la fermeture des restaurants et cafés à 20h, le Comité de Concertation a décidé de ne pas tenir compte de l’avis du groupe des experts. La fermeture de ces lieux reste fixée à 23h, avec maximum 6 personnes par table.

Port du masque obligatoire dès l’âge de 6 ans

Le port du masque devient obligatoire dès l’âge de 6 ans, là où le porter est déjà requis.

Écoles : maternel et primaire fermés dès le 18 décembre, le secondaire en hybride

Concernant les écoles, les congés de Noël pour l’enseignement maternel et primaire débuteront une semaine plus tôt, à savoir le 20 décembre. Le masque y sera également obligatoire dès l’âge de 6 ans. Lorsque deux élèves sont contaminés au sein d’une même classe, elle devra fermer. Un accueil sera prévu pour les enfants des parents sans solution de garde.

Les classes et locaux ou se réunissent les élèves et corps professoral devront être équipées d’appareil pour mesurer le taux de CO2 dans l’air.

Pour l’enseignement secondaire, le mode hybride, 50% en distanciel et 50% en présentiel, sera d’application jusqu’aux examens. L’enseignement supérieur repasse en code orange.

Les événements privés et publics

Tous les regroupements et activités privés à l’intérieur sont interdits à l’exception du sport, au domicile privé et lors d’événements tels que les mariages et funérailles.

Pour les événements publics en intérieur, à partir du samedi 4 décembre, ceux rassemblant plus de 4 000 personnes ne peuvent plus avoir lieu. Les événements, représentations culturelles et autres, ainsi que les congrès à l’intérieur sont autorisés en respectant certaines conditions : maximum 200 visiteurs, public assis, port du masque, Covid Safe Ticket obligatoire à partir de 50 participants.

Les cinémas peuvent accueillir maximum 200 personnes par salle, moyennant le respect d’une distance de 1,5 m entre chaque groupe. Les activités sportives peuvent se dérouler à l’intérieur, mais sans public. Pareil pour les compétitions. Les participants mineurs d’âge peuvent cependant être accompagnés de deux adultes.

Pour les événements publics en extérieurs, les autorités rappellent que les organisateurs sont responsables de la gestion de la foule. Le Codeco demande alors aux entités locales de contrôler ces mesures de manière stricte. Si ces mesures ne peuvent être respectées, les événements doivent être annulés.

Télétravail

Le télétravail à raison de quatre jours par semaine restent obligatoire. Les fêtes sur le lieu de travail sont interdites

Ma. Ar. – Photo : Belga