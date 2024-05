Travailler à Bruxelles : l’Horeca souffre

Les acteurs du secteur de l’Horeca veulent porter à la table des négociations des prochains gouvernements une série de revendications, de mesures qui sont nécessaires à la survie de l’industrie. A commencer par une baisse de la TVA, notamment sur les boissons non-alcoolisées (actuellement, il y a 21% de taxes sur les bouteilles d’eau), mais aussi une réduction des charges patronales, une augmentation des salaires minimums en revalorisant le salaire net, une révision des flexi-jobs et une défiscalisation des heures supplémentaires et des pourboires (considérés comme du revenu imposable lorsqu’il est payé par carte bancaire, ce qui est de plus en plus commun).

Le bureau fédéral du plan, qui a évalué les mesures prioriaires des partis représentés à la chambre au scrutin du 9 juin, estime, sur la question de l’emploi, que le MR créerait le plus de postes avec un taux d’emploi en 2029 de 75,9%, contre 75,3% pour Les Engagés, 75,2% pour DéFI, 74,7% pour Ecolo et le PTB et 74,6% pour le PS.