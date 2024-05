Matthieu Léonard (Fédération Horeca BXL) : “Les restaurants de milieu de gamme vivent une situation dramatique”

Matthieu Léonard, président de la Fédération Horeca Bruxelles, était l’un des invités de Bonjour Bruxelles.

Avec une pétition en ligne et un hashtag, la Fédération Horeca Bruxelles appelle les Bruxellois à soutenir le secteur de la restauration, et cela à quelques jours du triple scrutin du 9 juin.

Ainsi, le président de la Fédération, Matthieu Léonard, invité dans Bonjour Bruxelles, explique que “cette campagne ‘J’aime mon Horeca’ est une initiative d’une centaine de restaurateurs bruxellois, portée aujourd’hui par la Fédération, pour sensibiliser à la situation dramatique que vivent les restaurants de milieu de gamme : je ne parle pas des fast-food ou des tables pour les plus fortunés, mais vraiment les restaurants de quartier. On souhaite récolter des signatures en plus sur notre pétition, et que cela puisse remonter à un certain niveau de pouvoir“.

“L’Horeca fait partie de la vie des Bruxellois (…) après la crise sanitaire, quand on a rouvert nos portes, on a fait salle comble car on avait manqué aux gens, et aujourd’hui sans crise sanitaire on vit une crise économique qui risque de créer un fossé social“, craint le président de la Fédération.

■ Interview de Matthieu Léonard, président de la Fédération Horeca Bruxelles, dans Bonjour Bruxelles