Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Comic Con : le business des rencontres de stars

C’était le grand rendez-vous du week-end, la Comic Con a eu lieu à Tour & Taxis. Ce grand festival dédié notamment à la science fiction et à la pop culture. Comme de coutume beaucoup de gens costumés ou en cosplay. L’occasion aussi de rencontrer certaines célébrités. Pour une dédicace ou une photo. Mais attention, cela a un prix. Que beaucoup restent près prêt à payer.

Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Olivia Bronsart et Stéphanie Mira

Lire aussi :

Partager l'article

26 octobre 2025 - 17h33
Modifié le 26 octobre 2025 - 17h33
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales