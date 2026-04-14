Colonel Bourg: “Une femme a perdu la vie dans cette rue. Si je dois sacrifier quelques places pour sécuriser un endroit, je continuerai à le faire”

“Je suis choquée”, a insisté la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) ce mardi en commission de la Mobilité du Parlement bruxellois.

Fin de semaine dernière, onze places de parking ont été supprimées sur la rue Colonel Bourg à Schaerbeek pour améliorer la visibilité et la sécurité des usagers. Un rétrécissement de la chaussée a également été installé à deux endroits. Une mauvaise surprise pour les riverains qui témoignent de difficultés à stationner leur véhicule. Dans notre reportage, la commune affirmait par ailleurs ne pas avoir été consultée sur la décision finale.

“En concertation avec la commune”

“Ça m’a choqué”, a déclaré ce mardi la ministre Groen, qui rappelle qu’une femme a perdu la vie dans cette rue, renversée par un camion. “Comme toujours, quand il y a un accident grave, et d’autant plus avec une victime, on fait une analyse la situation et on fait au mieux pour corriger au plus vite la situation. Ce qu’on a fait. En concertation avec la commune, en concertation avec des associations, on a créé un nouveau plan qui a été validé par le Collège et qu’on a mis en place. Et oui, il y a quelques places de stationnement qui sont sacrifiées pour rendre cet endroit plus sûr.”

► Reportage | Schaerbeek : des places de parking supprimées dans la rue Colonel Bourg

“On fait la même chose dans d’autres endroits“, poursuit Elke Van den Brandt. “On espère ne pas devoir attendre que quelqu’un perde la vie, on espère le faire avant. Et si je dois sacrifier quelques places de stationnement pour sécuriser un carrefour, pour rendre plus sûr un endroit, je continuerai à le faire. Je continuerai à le faire parce que notre premier engagement, c’est la Vision Zéro” (atteindre zéro mort et blessé grave sur les routes d’ici 2030 dans la Région bruxelloise, ndlr).

“C’est important de le rappeler parce que parfois on aime faire des caricatures, on aime dire que tout est fait pour rendre la vie difficile aux gens. Non, nous avons des ambitions pour la sécurité routière, pour la qualité de vie, pour faire en sorte que vivre à Bruxelles soit quelque chose d’agréable, sûr et sain”, conclut-elle.

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“D’autres possibilités”‘

“Nous avons officiellement répondu auprès de Bruxelles Mobilité en disant que nous étions très sceptiques. Nous n’avons pas été entendus, et Bruxelles Mobilité nous met devant le fait accompli”, déplorait de son côté Justine Harzé, échevine de la mobilité et du stationnement à Schaerbeek (PS). “On pouvait mettre des coussins berlinois, des radars — il y a d’autres possibilités qui étaient envisageables. Et Bruxelles Mobilité a décidé de faire ceci.”

Du côté de Bruxelles Mobilité, on défendait ce choix : “Ces aménagements étaient la meilleure solution pour garantir plus de sécurité aux cyclistes.” Un toutes-boîtes avait été distribué avant le début du chantier, le 23 mars, et la commune avait été informée par recommandé.

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BX1 – Photo Belga