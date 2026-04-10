Schaerbeek : des places de parking supprimées dans la rue Colonel Bourg

Mauvaise surprise au réveil pour les riverains de la rue Colonel Bourg à Schaerbeek. Depuis hier, plusieurs poteaux condamnent certaines de leurs places de parking habituelles.

Onze places de parking ont été supprimées sur toute la rue pour améliorer la visibilité et la sécurité des usagers. Un rétrécissement de la chaussée a également été installé à deux endroits. La commune affirme ne pas avoir été consultée sur la décision finale.

“Nous avons officiellement répondu auprès de Bruxelles Mobilité en disant que nous étions très sceptiques. Nous n’avons pas été entendus, et Bruxelles Mobilité nous met devant le fait accompli”, déplore Justine Harzé, échevine de la mobilité et du stationnement à Schaerbeek (PS).

Ces aménagements font suite au décès d’une cycliste dans cette rue en juillet 2024, mais la commune estime que d’autres solutions étaient envisageables.

“On pouvait mettre des coussins berlinois, des radars — il y a d’autres possibilités qui étaient envisageables. Et Bruxelles Mobilité a décidé de faire ceci.”

Du côté de Bruxelles Mobilité, on défend ce choix : “Ces aménagements étaient la meilleure solution pour garantir plus de sécurité aux cyclistes.” Un toutes-boîtes avait été distribué avant le début du chantier, le 23 mars, et la commune avait été informée par recommandé.

Les échevins de Schaerbeek souhaitent rouvrir les discussions avec Bruxelles Mobilité pour trouver des solutions alternatives.

■ Reportage de Sarah Uenten