Une personne décède dans un accident impliquant un véhicule de police à Ixelles

Une collision mortelle impliquant un véhicule de police s’est produite lundi matin à Ixelles. C’est ce qu’indiquent le parquet de Bruxelles et la police fédérale. Un piéton a perdu la vie, mais les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore claires.

Selon les premières informations communiquées par la police, un accident de la circulation est survenu entre un véhicule de police et une autre personne. Cette dernière a perdu la vie à la suite de l’accident. La police exprime ses plus sincères condoléances aux proches de la victime. Les circonstances exactes des faits ne sont pas précisées à ce stade.

Selon le parquet, c’est un véhicule de la police fédérale qui a percuté le piéton qui a perdu la vie. Le parquet s’est rendu directement sur place. Un expert en circulation routière ainsi qu’un médecin légiste ont été désignés afin de procéder aux constatations nécessaires. L’enquête a été confiée au Comité P, chargé de déterminer les circonstances de l’accident.

Un juge d’instruction a par ailleurs été saisi pour des faits d’homicide involontaire dans le cadre d’un accident de la circulation. Le parquet a indiqué qu’il ne ferait pas d’autres commentaires à ce stade, afin de garantir la sérénité des investigations et des auditions en cours.

Belga – Caravaggio