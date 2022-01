Codeco : le baromètre est un “scandale” pour le secteur de l’Horeca

Selon Fabian Hermans, président de la fédération Horeca Bruxelles, l’heure de fermeture, qui passera de 23h à minuit, n’est qu’une “petite victoire” pour le secteur. Il espérait garder les portes ouvertes jusque 1h du matin.

Cette décision de fermer à minuit fait suite au nouveau baromètre corona institué par le dernier comité de concertation. Ce baromètre, placé sous le code rouge dès son entrée en vigueur, est un “scandale“, un “baromètre inacceptable” selon Fabian Hermans, président de la fédération Horeca Bruxelles.

Inacceptable que le baromètre affiche la couleur rouge

Pour Fabian Hermans, il est “inacceptable” que le baromètre, dont sa fédération a participé au développement avec le commissariat corona, affiche la couleur rouge alors qu’il aurait dû se parer d’orange. “Depuis le début de la crise, on se base sur les soins intensifs (500 lits, aujourd’hui moins de 350) et, aujourd’hui qu’on arrive au bout, on nous ajoute les hospitalisations et ça, c’est incompréhensible pour le secteur“. “C’est un scandale! Les autorités changent d’avis comme de chemise“, lance le président de la fédération Horeca Bruxelles, se disant “écœuré“.

Fabian Hermans regrette aussi qu’il n’y ait pas été question d’un soutien financier pour le secteur de l’Horeca, lors de ce dernier comité de concertation, et dénonce la situation du secteur de la nuit, qui reste fermé.

Deux services de plus en soirée

Cette heure supplémentaire permettra au secteur de l’Horeca de proposer deux services supplémentaires. Les gestes barrières restent d’application ; à savoir le port du masque pour le client et le personnel et le Covid Safe Ticket est toujours obligatoire pour manger, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Les tables ne peuvent également pas accueillir plus de six personnes et ils est interdit de consommer debout.

Pour Erik Beunckens, de la Fédération des cafés de Belgique, “c’est un premier pas dans la bonne direction, mais ce n’est absolument pas suffisant“.

Pour rappel, si l’aiguille du baromètre passe à l’orange, il n’y aura plus d’heure limite de fermeture. Si elle passe au jaune, le CST ne sera plus nécessaire.

Belga – Photo : Nicolas Maeterlinck