Code orange, masque, télétravail : voici les décisions du Comité de concertation

Un Comité de concertation s’est tenu ce vendredi.

Code orange

Les autorités ont annoncé leurs décisions lors de la conférence de presse du Comité de concertation. Sans surprise, le pays repasse en code orange face à une amélioration de la situation dans les hôpitaux, et notamment dans les soins intensifs. “En matière d’hospitalisations, le taux reste élevé, mais on a voulu avancer et répondre à ce que veut une grande partie de nos concitoyens“, a nuancé Elio di Rupo, ministre-président wallon.

Le passage en code orange se fera vendredi prochain. Cela signifie donc que les règles sont assouplies dans l’Horeca (plus d’heure de fermeture obligatoire, plus de limitation du nombre de personnes par table, plus de masque obligatoire pour la clientèle), que les jauges seront revues à la hausse pour les événements et que le monde de la nuit pourra rouvrir ses portes sous conditions. “Merci à tout le monde d’avoir tenu bon”, a déclaré Alexander De Croo, s’adressant aux secteurs ayant été victimes des dernières restrictions.

“Pour Bruxelles, ce sont des secteurs comme le monde de la nuit, l’Horeca qui ont été particulièrement touchés. Demain ne signifie pas un retour à la normale, nous restons convaincus au niveau du gouvernement bruxellois que nous devrons accompagner un certain nombre de secteurs encore impactés durant de nombreuses semaines, le moins possible, par la pandémie“, a aussi réagi Rudi Vervoort (PS), ministre-président bruxellois.

Les autorités ont aussi appelé au bon respect des règles du code orange, afin de passer le plus rapidement à la couleur jaune, la phase optimale du baromètre corona. “On espère se revoir le plus tôt possible pour d’autres bonnes nouvelles“, a conclu Pierre-Yves Jeholet, ministre-président francophone.

Télétravail

De même, le télétravail redevient une recommandation, et ne sera donc plus obligatoire dès le 18 février. “Chacun pourra à nouveau librement retourner sur le lieu de travail“, a indiqué le premier ministre. “Nous continuons tout de même à le recommander“, a précisé le ministre-président flamand, Jan Jambon.

Les entreprises qui le désirent peuvent aussi réorganiser des activités et des teambuildings.

Shopping

La limite des deux personnes pour faire du shopping est levée.

Port du masque

L’obligation du port du masque repasse de six à douze ans à partir de vendredi prochain, de quoi aider “les apprentissages des élèves“, souligne Alexander De Croo. Le Premier ministre qui a néanmoins rappelé l’importance du port du masque dans certaines circonstances, notamment en intérieur ou lors de contacts avec des personnes fragiles.

“On a pu mesurer combien la crise pèse sur l’organisation de l’école, les directions, les enseignants, les enfants, les parents. Cette mesure n’a pas été toujours bien comprise“, a ajouté Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pas la fin de la pandémie

Néanmoins, les autorités ont rappelé que si les mesures s’allègent, cela ne signifie pas que tout est fini. “Ne croyons pas que la pandémie, c’est fini. Faites en sorte d’avoir une troisième dose. Cela évitera la mort de nombre de personnes“, a expliqué Elio di Rupo.

“Nous allons vers une nouvelle normalité, mais ce serait une erreur de croire que l’on a éradiqué le coronavirus“, a aussi déclaré Alexander De Croo.

ArBr – Photo : Belga (archives)