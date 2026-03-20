Cocof : les ministres francophones bruxellois valident le projet de budget

Le gouvernement francophone bruxellois a approuvé le projet de budget 2026 de la Cocof, mettant un terme à une série de quatre budgets successifs de douzièmes provisoires, a annoncé vendredi Karine Lalieux, ministre en charge du Budget au sein de l’institution francophone bruxelloise.

Selon celle-ci, ce budget s’inscrit, tout comme celui de la Région de Bruxelles-Capitale, dans une trajectoire de retour à l’équilibre d’ici 2029. De premiers efforts “de 10 millions d’euros” ont été prévus, “sans mettre à mal les services publics et les droits des travailleurs”, assure le cabinet de la ministre.

Sortie des douzièmes provisoires

Le projet de budget sera soumis à l’analyse de la Cour des comptes. Il sera également envoyé au parlement francophone bruxellois en vue d’un travail en commission et d’un vote en séance plénière prévu le 17 avril, soit avant l’échéance des douzièmes provisoires en cours, à la fin du mois d’avril.

“Je me réjouis que le gouvernement ait pu, dans des délais restreints, s’accorder sur un budget solide et solidaire, ouvrant la voie à la mise en œuvre de politiques soutenantes, notamment en matière sociale et de santé, au bénéfice de tous les Bruxellois et Bruxelloises”, a réagi le ministre-président de la Cocof, Ahmed Laaouej, cité dans le communiqué annonçant l’accord des ministres francophones bruxellois.

Pour Karine Lalieux, “la sortie des douzièmes provisoires est une vraie bouffée d’oxygène pour de nombreux acteurs associatifs”. “Nous nous engageons à rester présents à leurs côtés”, ajoute-t-elle.