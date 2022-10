Climat : écoles et maisons de jeunes se mobilisent ce vendredi

Les participants sont invités à se manifester sur les réseaux sociaux à l’appui de photos ou de vidéos estampillées du hashtag #StandUpForClimate, en amont de la manifestation pour le climat organisée dimanche dans les rues de Bruxelles.

Plus de 350 écoles et maisons de jeunes de Bruxelles, de Wallonie et de Flandre se mobilisent vendredi pour le climat, sous le slogan #StandUpForClimate, répondant ainsi à l’appel du CNCD-11.11.11.

Selon le CNCD-11.11.11, organisation faîtière de quelque 90 ONG belges actives dans la solidarité internationale, les écoles et maisons de jeunes participantes représentent ensemble quelque 40.000 jeunes.

Les jeunes recevront également des outils pédagogiques et un quiz leur permettant de tester leurs connaissances sur le dérèglement climatique, ses conséquences et les solutions et actions possibles. Des actions similaires avaient déjà eu lieu en 2018 et 2021 sous le slogan ‘Wake up for climate!’.

Belga – Photo d’illustration : BX1