Claire Michel dans le top 10 du World Triathlon Series

Claire Michel, classée dans le top 10 féminin (9e) de la 1ère épreuve de l’année en World Triathlon Series, samedi à Yokohama, a retrouvé le sourire après plus d’un an de revalidation à la suite d’une blessure au genou. Avec Valérie Barthelemy (16e), Jelle Geens et Marten Van Riel, respectivement 2e et 7e chez les messieurs au Japon, les quatre membres des Belgian Hammers, le relais mixte belge, possèdent de solides atouts pour rivaliser avec les meilleures nations mondiales dans un peu plus de deux mois aux JO de Tokyo.

“Les conditions de course étaient presque parfaites ici à Yokohama, avec du soleil mais une température supportable de 25-26 degrés. Ce sera différent dans deux mois à Tokyo avec surtout un taux d’humidité bien plus important”, a confié la Bruxelloise, âgée de 32 ans. “Je suis contente de ma natation. Le départ fut chaotique et très agressif de la part de certaines concurrentes, sans doute en raison de leur nervosité après de longs mois sans compétition. J’ai même signé un chrono plus rapide sur la 2e boucle que lors de la 1ère, ce qui est inhabituel pour moi. A vélo, je suis revenue assez rapidement sur le groupe de tête mais lorsque la jonction s’est opérée je n’ai pas remarqué l’échappée de l’Américaine et de la Néerlandaise. Ce n’est qu’après la 2e transition que j’ai compris qu’elles étaient devant. Lors des 10 derniers kilomètres de course à pied, j’étais consciente que je manque encore de volume et d’intensité dans cette discipline. Je ne m’y sens pas encore au ‘top’. Mais je me suis dit que même si ma condition n’est pas parfaite il pouvait y avoir un résultat à la clé. Si je devais exploser, j’aurais essayé.

” Cela fait longtemps que je n’ai plus disputé de distance olympique et je l’ai payé dans les deux derniers kilomètres. C’est normal, mais la journée fut néanmoins très positive”, a encore expliqué Michel, qui participera avec l’équipe belge à la manche de Coupe du monde de relais mixte, vendredi prochain à Lisbonne. “Cette étape peut être considérée comme épreuve de rattrapage pour les nations non encore qualifiée pour Tokyo puisque les 7 pays déjà qualifiés ne seront pas au départ. Les 3 premières équipes au Portugal décrocheront en effet leur billet pour les JO. Si jamais il devait nous arriver un problème, comme une crevaison, nous avons encore la possibilité de nous qualifier grâce à notre classement individuel. Marten et Jelle, ainsi que Valérie et moi-même rentrons actuellement dans les points pour nous qualifier individuellement et cela donnera droit à la Belgique à une participation en relais. C’est une fameuse pression en moins!“

