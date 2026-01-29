Citydev inaugure “Copernic”, son dixième parc d’implantation de PME, à Haren

Citydev.brussels a inauguré jeudi un nouveau parc PME à Haren en présence de Barbara Trachte, Secrétaire d’État chargée de la Transition économique et de Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles-Ville.

Avec la mise à disposition de ce dixième parc pour activités productives, surnommé Copernic, l’institution veut remplir un des objectifs principaux de son contrat de gestion 2021-2025 prévoyant de développer l’offre de sites d’implantations de PME en Région bruxelloise.

Le site Copernic, situé rue Pré aux Oies 303 à Haren, a été acquis par citydev.brussels en 2018. Il accueillait la maison d’édition Gallimard. Citydev a attribué un marché d’auteur de projet à une équipe pluridisciplinaire (oPla Architecture, Energ-ir, Delvoye & Associés et Codives) en 2019 afin de transformer les quatre hangars existants en sept ateliers autonomes pouvant accueillir des moyennes et grandes entreprises.

C’est l’entreprise Bouwbedrijf Keulen H qui a été chargée des travaux de rénovation/transformation.

Sept ateliers

Le nouveau parc pour activités productives se compose de sept ateliers de tailles variables entre 900m2 et 2.600m2 pour une surface totale de 11.500m2 . Les ateliers sont livrés modulables afin de pouvoir les aménager suivant les besoins et activités de chaque futur exploitant.

Le site dispose de 39 emplacements de parking voiture, 10 emplacements pour camionnette et 72 emplacements pour vélo.

Présent sur le site en tant qu’occupant temporaire depuis le 1er août 2020, Oxfam y a implanté le centre Yunus, sa plus grande plateforme de tri de vêtements de seconde main en Belgique. Le site emploie aujourd’hui 60 personnes, dont des personnes en réinsertion sociale et professionnelle. Il occupe deux modules représentant une superficie totale de 3.000 m².

Des contacts sont en cours avec cinq ou six candidats occupants notamment dans le secteur alimentaire.

Selon Barbara Trachte, l’objectif de la législature consistant à doubler le nombre de parcs en Région de Bruxelles-Capitale est désormais atteint.

Belga – Photo : Serge Brison