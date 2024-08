Haren : les travaux du futur parc pour entreprises “Copernic” débuteront en septembre

Les travaux de construction de Copernic, le futur parc pour moyennes et grandes entreprises situé à Haren, débuteront au mois de septembre, annonce jeudi citydev.brussels, la société publique de développement de la Région bruxelloise. L’entreprise KEULEN H a en effet remporté le marché public.

En janvier 2018, citydev.brussels avait acquis ce site de 13.000 m² construits sur une parcelle de 2,2 hectares qui hébergeait préalablement les activités de la maison d’édition Gallimard. Il est stratégiquement situé à côté de la gare de formation de Haren et à proximité de Brussels Airport et du ring de Bruxelles.

© Simon-Schmitt

Sept modules autonomes

Le projet Copernic permet à la Région bruxelloise de proposer un nouveau produit à destination des entreprises de la capitale: un parc MGE, pour moyennes et grandes entreprises. Le but est de répondre aux besoins de sociétés demandeuses de superficies plus importantes – entre 1.000 et 2.500m² modulables – que celles proposées dans les parcs PME (petites et moyennes entreprises) et TPE (très petites entreprises).

Le site sera divisé en sept modules autonomes respectant la structure existante des différents bâtiments. Chacun des sept halls sera complètement indépendant, abritant sa propre structure d’accueil, bureaux, salle de réunion, sanitaires, kitchenette, locaux techniques… Copernic intégrera les objectifs de durabilité et de circularité via l’utilisation de matériaux écologiques, de réemploi, ou de recyclage. Le programme réserve notamment près de 17% de la parcelle aux espaces verts.

Les flux des personnes et des marchandises y seront séparés par une nouvelle galerie piétonne développée pour assurer le déplacement des personnes de manière centrale, ceci dans l’intention de créer des synergies entre les différentes entreprises tout en simplifiant les techniques. Le flux des marchandises se fera quant à lui sur le pourtour via les accès logistiques existants en périphérie.

Belga/Photos : © oPla architecture

■ Reportage d’Anaïs Corbin, Frédéric De Henau et Paul Bourrieres