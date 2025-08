Cirque, marionnette et disco : un dimanche festif aux Étangs d’Ixelles

Le matin, c’est Jeanne, artiste associée au TOF Théâtre, qui a présenté une pièce de marionnette contemporaine racontant la rencontre entre une vagabonde affamée et une vieille patate sortie des déchets. Ce récit, à la fois tendre et cruel, illustre le style singulier de la compagnie bruxelloise, fondée en 1987 et réputée pour son théâtre décalé et poétique.

L’après-midi était rythmée par le duo d’acrobates Uili Bispo et Laleshka Salas Salazar qui a proposé des représentations mêlant perche aérienne, danse disco des années 70 et humour. Leur spectacle interactif allie prouesses physiques et poésie, offrant un moment convivial pour tous les âges.

■ Reportage de Jeanne Pastre, Thibaut Rommens et Stéphanie Mira