Circulation interrompue quai des Usines à Bruxelles à la suite d’une fuite de diesel

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus mercredi matin pour une importante fuite de diesel sur le quai des Usines, à hauteur du tronçon compris entre le pont de Trooz et le pont Van Praet. La circulation est actuellement interrompue dans le secteur.

Selon le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw, l’intervention a débuté vers 07h15. “Nous sommes sur place avec quatre véhicules pour nettoyer une trace de diesel à la suite d’une fuite d’un camion”, a-t-il indiqué à Belga.
Les équipes procèdent au nettoyage de la chaussée afin d’éviter tout risque pour la sécurité routière. Aucune estimation précise n’a pu être donnée quant à la durée de l’intervention.

Le canal maritime Bruxelles-Escaut n’est pas impacté par la fuite, ont assuré les pompiers. Aucune pollution de la voie d’eau n’a été constatée à ce stade.

Par mesure de sécurité, la circulation a été interrompue sur le quai des Usines. Les autorités recommandent aux automobilistes d’éviter le secteur et d’emprunter des itinéraires alternatifs.

Belga – Photo : images d’illustration quai des Usines – Urban.brussels

