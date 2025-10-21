Cinq licenciements à Saint-Josse : le front commun syndical lance un préavis d’actions

Le front commun syndical CGSP-CSC services publics-SLFP a déposé lundi un préavis d’actions pouvant mener jusqu’à la grève, couvrant le personnel communal et du CPAS de Saint-Josse-ten-Noode, à la suite du licenciement sur le champ de cinq travailleurs communaux “pour raisons budgétaires”.

Le front commun syndical a précisé avoir appris par voie de presse, le 10 octobre dernier, que le collège des bourgmestre et échevins de Saint-Josse-ten-Noode avait décidé de licencier cinq travailleurs pour des raisons économiques, “et ceci sans aucune concertation sociale au préalable“. “Si l’autorité a décidé de licencier unilatéralement plusieurs travailleurs, et ceci sans aucune communication préalable ou plan de licenciement clair présenté aux partenaires sociaux, de nombreux travailleurs se demandent ouvertement qui seront les prochains“, ont fait valoir les syndicats dans un communiqué commun.

“Nous apprenons quotidiennement des rumeurs que d’autres licenciements seront prononcés sous peu, rumeurs que la commune provoque elle-même par son manque de communication et d’empathie envers ses travailleurs.” Selon les syndicats, plusieurs questions adressées à l’autorité administrative sont en outre restées pour la plupart sans réponses et sans informations complémentaires. Le préavis prend effet à partir de mardi, jusqu’au 31 décembre inclus.

Le front commun indique par ailleurs ne pas pouvoir accepter que des décisions de restructuration qui impactent le personnel soient prises en dehors de toute concertation sociale, occasionnant un climat d’instabilité et d’insécurité qui impacte tous les travailleurs. Les syndicats appellent dès lors à l’organisation d’une concertation sociale officielle au sujet des licenciements et du plan de redressement avec les organisations syndicales, en présence de l’inspecteur régional. Le front commun demande également à l’autorité communale de revenir sur sa décision de licenciement des cinq travailleurs concernés et de geler toute décision éventuelle qui devrait entretemps impacter les travailleurs.

