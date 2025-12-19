Cinq ans avec sursis pour l’employé du greffe de Jette qui a détourné 190.000 euros

L’employé du greffe qui a détourné 190.000 euros du compte du greffe de Jette à partir de 2019 a été condamné vendredi à une peine de cinq ans d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pour la totalité de la peine.

“La peine est sévère” et “le message est double”, a indiqué le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Paul Dhaeyer. Le tribunal a effectivement opté une peine de cinq ans, alors que le procureur du Roi de Bruxelles avait requis une peine de trois à cinq ans. Mais en l’assortissant d’un sursis pour la totalité de la peine, l’ancien employé du greffe ne fera pas de prison ferme s’il ne commet pas d’infraction pendant cinq ans et respecte une série de conditions.

Celles-ci comprennent notamment un suivi psychiatrique ou psychologique spécifique pour défaire le coupable de son addiction aux jeux de hasard, a rappelé vendredi le tribunal correctionnel dans son prononcé. Cette addiction avait amené l’employé du greffe à détourner l’argent par ponctions régulières sur le compte du greffe et pendant plusieurs années.

“On ne sort pas comme cela d’une addiction aux jeux”, a insisté le juge Paul Dhaeyer vendredi. L’homme lui a répondu qu’il avait déjà trouvé un thérapeute pour le suivre dans la gestion de son addiction.

Le coupable a également été condamné au remboursement total et rapide de la somme prélevée, qui sera restituée au greffe de Jette. À l’audience fin novembre, l’avocat représentant l’État belge, partie civile dans ce dossier, demandait la restitution des sommes pour que le greffe de Jette puisse payer les salaires de ses employés.

“Vous avez porté gravement atteinte à la confiance que le citoyen porte à l’institution judiciaire”, a souligné le président du tribunal de première instance dans son prononcé.

