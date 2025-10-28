Passer la navigation
Cimetière d’Ixelles : les familles nettoient les tombes pour la Toussaint

A quelques jours de la Toussaint, les familles des défunts s’activent pour préparer les cimetières. Il faut nettoyer, fleurir et redonner éclat aux sépultures pour accueillir au mieux les nombreuses visites ce 1er novembre.

Reportage au cimetière d’Ixelles de Maël Arnoldussen

28 octobre 2025 - 18h29
Modifié le 28 octobre 2025 - 18h29
 

