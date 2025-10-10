Passer la navigation
Cieltje Van Achter propose un plan pour renforcer le bilinguisme dans les hôpitaux bruxellois

Cieltje Van Achter (N-VA), ministre chargée des Affaires bruxelloises au gouvernement flamand, était l’invitée de Bonjour Bruxelles ce matin. Elle y a présenté son plan visant à rendre les hôpitaux bruxellois bilingues.

La cheffe de file de la N-VA à Bruxelles explique qu’une phase test va être menée à la Clinique Saint-Jean. Elle sera subsidiée par la Maison du Néerlandais et évaluera, dans un premier temps, les compétences linguistiques du personnel hospitalier, tant en néerlandais qu’en français.

En fonction des résultats de ces tests de compétences, des cours seront proposés en partenariat avec les centres d’enseignement pour adultes néerlandophones (CVO).

Pour encourager le personnel, une prime de bilinguisme récompensera les personnes atteignant un certain niveau dans les deux langues.

Après la phase test à la Clinique Saint-Jean, Cieltje Van Achter souhaite étendre le processus à l’ensemble des hôpitaux de la région bruxelloise.

Cieltje Van Achter au micro de Fabrice Grosfilley, dans Bonjour Bruxelles

10 octobre 2025 - 08h47
Modifié le 10 octobre 2025 - 08h47
 

