Chutes de neige : des retards limités à Brussels Airport mais “pas d’annulations”

Les chutes de neige ont un impact limité sur le fonctionnement de Brussels Airport, indique un porte-parole lundi.

Les avions doivent être dégivrés, ce qui entraîne quelques retards d’une demi-heure à trois quarts d’heure, précise Jeffrey Franssens. “Cela concerne un nombre limité de vols, il n’y a pas d’annulations.”

► Voir aussi | Découvrez les belles images du Parc de Bruxelles et du Palais Royal enneigés

D’autres aéroports, comme celui de Schiphol aux Pays-Bas et ceux de Paris en France, doivent par contre annuler des vols en raison des conditions météorologiques hivernales.

Belga – Photo : Belga Image (Archive 11-12-2017)