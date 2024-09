Christophe De Beukelaer : “Le MR et Groen sont condamnés à s’entendre”

Le chef de file des Engagés bruxellois, Christophe De Beukelaer, est revenu sur la formation du gouvernement bruxellois qui est toujours au point mort suite au dépôt de la proposition du report de la prochaine phase de la LEZ de deux ans. Le texte du MR, PS et des Engagés a d’ailleurs été voté hier en commission.

Lorsque les francophones déposent cette proposition de report, ils déterrent la hache de guerre avec la formatrice néerlandophone Groen, Elke Van den Brandt. Hier, les députés bruxellois ont finalement approuvé le texte déposé par le MR, le PS et les Engagés. La prochaine phase de la zone de basse émission sera donc bien reportée de deux ans. ” La qualité de l’air est importante pour nous, explique Christophe De Beukelaer. Nous donnons deux ans de plus aux Bruxellois. On ne touche pas à l’ambition, mais on reporte un jalon, celui de 2025, pour que les Bruxellois puissent s’adapter.”

Pour le député, il y a une instrumentalisation du dossier par Ecolo. “Ils attisent les peurs. Ils savent très bien qu’on ne va pas tout détricoter. Notre intention n’est pas de reporter les prochaines phases ni la date de sortie du thermique. Le rapport de Bruxelles Environnement disant qu’on n’arrivera pas à atteindre les objectifs, se base sur des reports de toutes les échéances. Ce n’est pas ce que nous faisons. J’ai dénoncé ces fake news en commission hier.”

Reprendre les discussions

Actuellement, les discussions entre francophones et néerlandophones pour la formation d’un gouvernement sont au point mort. Cependant, le vote du report de la LEZ et la formation imminente d’un gouvernement en Flandre pourraient permettre à présent d’avancer. “On ne peut pas former un gouvernement sans Groen et le MR qui sont les deux plus grands. Ils sont condamnés à s’entendre, affirme Christophe De Beukelaer. “Elke Van den Brandt demande des garanties en acier, alors allons les chercher. Il y a une confiance à recréer.”

Christophe De Beukelaer plaide pour que la fièvre des élections communales s’apaise, que chacun revoit son ego pour former un gouvernement stable et fort au plus vite, vu l’urgence budgétaire.

■ Interview de Christophe De Beukelaer, chef de file des Engagés par Fabrice Grosfilley.