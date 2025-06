Christophe De Beukelaer enjoint le MR à étudier une autre piste que la N-VA : “Celle-là ne va pas aboutir”

Christophe De Beukelaer, président de la régionale bruxelloise pour les Engagés, était l’invité du 8h15 ce vendredi.

La notation financière de la Région bruxelloise par l’agence Standard & Poors est attendue ce vendredi. Elle doit déterminer si la position de la Région bruxelloise sur les marchés financiers – et donc sa capacité à emprunter à des taux élevés ou non – se dégrade. Pour Christophe De Beukelaer, il s’agit seulement “d’une étape de plus dans une trajectoire budgétaire extrêmement préoccupante“. “Je n’ai pas besoin d’une agence de notation pour comprendre que la situation est grave et qu’il faut faires des économies drastiques.” Le chef des Engagés bruxellois met d’ailleurs en garde : “Si les indicateurs financiers amènent à ne pas baisser la note, que cela ne rassure personne. Au mieux, ce sera un sursis de quelques mois.”

Pendant ce temps, les discussions en vue de former un gouvernement bruxellois se poursuivent sur deux voies. Le président du PS bruxellois Ahmed Laaouej a rassemblé ce jeudi soir les six partis dits de la “coalition progressiste” en vue de définir les contours d’une éventuelle négociation, alors que le MR continue ses consultations bilatérales. Pour Christophe De Beukelaer, la coalition des partis de gauche “n’aboutira pas” parce que “peu de partis autour de la table y ont intérêt“. “On demande en tout cas de la clarté rapidement car si cette majorité a vraiment envie de continuer ensemble, ils doivent nous montrer que c’est sérieux et entrer en négociations. Or, j’ai plutôt l’impression pour le moment que c’est pour occuper le terrain médiatique et gagner du temps. Dans ce cas, il vaut mieux arrêter rapidement.”

Du côté du MR, la piste semble aussi bouchée. La présidente de DéFI a réitéré sur nos antennes ce jeudi qu’une montée dans une majorité avec la N-VA telle qu’elle se présente aujourd’hui n’était pas envisageable. “Nous avons déjà fait passer le message au MR depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois : malheureusement, bien que l’on ait étudié la piste avec la N-VA et qu’elle aurait pu être tout à fait valable à nos yeux, on doit bien constater aujourd’hui qu’il n’y a pas de majorité francophone pour un gouvernement avec la N-VA. Je réinvite donc les libéraux à étudier d’autres pistes, car celle-là ne va pas aboutir.”

“Il y a deux initiatives qui sont en cours aujourd’hui. Il faut que chacune d’elle aille jusqu’au bout de sa logique mais je pense, malheureusement, qu’aucune d’elle ne va permettre d’aboutir à un gouvernement“, constate-t-il.

■ Une interview de Christophe De Beukelaer, au micro de Fabrice Grosfilley, dans Bonjour Bruxelles