Formation bruxelloise : après la réunion entre partis progressistes, Ahmed Laaouej va travailler à une nouvelle note cadre

Une nouvelle réunion entre six partis de l’aile gauche du Parlement bruxellois a eu lieu jeudi soir.

Il s’agissait de délégations des six partis d’une coalition dite “progressiste” dont le PS sonde, en l’état, l’hypothèse, avec Ecolo, Groen (représenté cette fois par Bart Dhondt), Vooruit, le PTB et la Team Fouad Ahidar.

Selon le chef de file socialiste, Ahmed Laaouej, la réunion a duré plus de 3h30, soit de 18h à presque 22h40. Elle a porté sur des sujets de fond dans une atmosphère “constructive“.

Sans qu’il soit question jusqu’ici de négociations proprement dites, c’est la deuxième fois que se retrouvent autour de la table des partis susceptibles de constituer une majorité parlementaire à la fois dans le Parlement régional, et dans chacun des groupes linguistiques de celui-ci.

Une nouvelle note cadre

Selon nos informations exclusives BX1, les participants ont fait part de leurs observations sur la note cadre qui leur avait été soumise par le PS pour définir les contours d’une éventuelle négociation. Plusieurs questions ont notamment porté sur la trajectoire budgétaire et l’impact des décisions prises par le gouvernement Arizona sur les finances de la Région bruxelloise. Ahmed Laaouej va travailler dans les prochains jours à la rédaction d’une nouvelle note cadre qui intégrera ces remarques. C’est sur base de ce nouveau document que les partis accepteront ou non d’entrer formellement en négociation.

Le MR poursuit ses propres discussions

De son côté, le MR poursuit ses propres contacts autour de la note de politique générale qu’il a soumise fin mai aux Engagés, à Ecolo, DéFI, Groen, Vooruit, l’Open VLD et la NVA. Mais jusqu’à présent, il n’a pas convaincu Ecolo et DéfI d’aller plus loin en acceptant de participer à des discussions auxquelles serait associée la N-VA. Une rencontre MR-DéFI avait eu lieu mercredi soir dans ce cadre, dont Sophie Rohonyi, présidente de DéFI, ne semble pas avoir été convaincue. Interrogée jeudi matin sur notre antenne, elle a tenu à rappeler que les voix de son parti ne sont “pas indispensables“. Le véritable enjeu, a-t-elle martelé, est de voir “les deux grands gagnants de l’élection régionale, PS et MR, enfin se parler“, cette association étant la “seule solution pour avoir une majorité stable“, selon elle.

Rédaction avec Belga – Photo : Belga