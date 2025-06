Un week-end brûlant s’annonce, l’IRM émet une alerte jaune à la chaleur jusqu’à dimanche

Le temps restera assez ensoleillé avec des nuages d’altitude vendredi après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée.

Des nuages moyens transiteront toutefois depuis l’ouest du territoire à l’orée du soir, mais le temps restera sec. Les maxima oscilleront entre 22°C en Hautes Fagnes et jusqu’à 28°C dans l’intérieur des terres. À la mer, les maxima seront proches de 25°C.

Dans la soirée et en début de nuit, le ciel sera peu à parfois partiellement nuageux avec des nuages élevés et moyens mais le temps demeurera sec. Après minuit, le ciel deviendra pratiquement serein. Les minima seront compris entre 9°C en Hautes Fagnes et jusqu’à 17°C en plaine.

Chaleur ce week-end

Samedi, le temps sera ensoleillé et très chaud avec des températures qui s’établiront autour de 26°C dans les Hautes-Fagnes et entre 29 et 32°C sur la plupart des endroits. En soirée et la nuit suivante, le ciel restera peu nuageux. Les minima, particulièrement doux, varierront entre 13°C en haute Ardenne et jusqu’à 19 ou 20°C en plaine.

Dimanche, la journée débutera sous le soleil mais, au fil des heures, le ciel deviendra plus nuageux avec un risque croissant de l’une ou l’autre averse (orageuse), à l’arrivée d’air un peu moins chaud par l’ouest. Les maxima s’échelonneront de 25°C à la Côte à encore 32 ou 33°C dans l’est du pays, avec des valeurs de 28 à 31°C dans le centre. L’IRM a émis une alerte jaune à la chaleur pour samedi et dimanche. Samedi, cet avertissement concernera tout le pays, à l’exception de la Côte, tandis que dimanche, il sera valable dans les provinces du Limbourg, de Liège et de Luxembourg.

Belga