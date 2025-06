Ixelles : un homme décède à la suite d’une rixe dans le quartier Matonge, un suspect a été interpellé

Un homme est décédé à la suite d’une rixe survenue dans la nuit de jeudi à vendredi à Matonge, quartier situé dans la commune d’Ixelles, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de RTL Info.

L’individu qui a agressé la victime a pris la fuite après les faits, mais a pu être rattrapé entre-temps.

“Dans la nuit de jeudi à vendredi, un conflit entre deux personnes a débouché sur une bagarre dans la rue Longue Vie, à Ixelles“, a expliqué la porte-parole du parquet, Laura Demullier. “L’une des deux personnes a été transférée vers l’hôpital dans un état critique de santé, avant de succomber à ses blessures. Le suspect a pris la fuite à pied, mais il a pu être interpellé entre-temps.”

Le parquet, qui a ouvert une enquête, a requis un juge d’instruction pour des faits d’homicide involontaire. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale et un médecin légiste ont été désignés pour vérifier les circonstances des faits. Le parquet et le juge d’instruction se sont également rendus sur les lieux. “Dans l’intérêt de l’enquête et par respect pour les proches de la victime, le parquet ne communiquera pas d’autres informations sur les faits“, a conclu la porte-parole.