Christian Burgess critique l’arbitrage après USG/Saint-Trond: le parquet de l’Union belge ouvre une enquête

Le parquet de l’Union belge de football (URBSFA) a annoncé lundi qu’il ouvrait une enquête à propos des déclarations de Christian Burgess au sortir de la rencontre perdue par l’Union Saint-Gilloise à Saint-Trond (2-1), samedi. Le capitaine unioniste avait critiqué l’arbitrage.

“On entend toujours dire que les arbitres sifflent en faveur de l’Union“, s’est frustré Burgess après une rencontre marquée par l’exclusion précoce de Kevin Mac Allister. “Je ne sais pas ce que les gens voient à l’écran, parce qu’aujourd’hui rien n’est allé dans le sens de l’Union. Cela a rendu le match difficile.” Averti par l’arbitre, l’Anglais estimait que sa carte jaune “n’était pas méritée“, pas plus que celle d’Adem Zorgane. “Tous les gars qui étaient menacés de suspension reçoivent une carte, c’est marrant“, a ironisé Burgess.

Le parquet analysera ces propos, qui suggèrent la partialité des arbitres, et une éventuelle sanction idoine. La proposition doit être formulée au plus tard lundi prochain.

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Pour Mac Allister, la sanction proposée est une suspension effective d’une journée. L’Argentin a “annihilé une occasion manifeste” en faveur d’Ilias Sebaoui (12e), et le parquet a souligné que le défenseur s’était occupé de l’homme plus que du ballon. Une amende de 1.000 euros est jointe à la proposition.

Boubacar ‘Kiki’ Kouyaté (Antwerp) s’est vu proposer une journée de suspension effective également (avec une journée avec sursis et 1.500 euros d’amende), après avoir écopé de son deuxième carton jaune au bout de la défaite contre le Standard (0-5). La sanction porte sur l’attitude agressive du joueur après son exclusion et viendrait s’ajouter à la suspension automatique qui résulte de sa double carte jaune.

Bo De Kerf (Dender) a reçu une proposition d’une journée de suspension et 1.000 euros d’amende, à la suite de son exclusion à la 88e minute du match remporté contre La Louvière (2-1).

Belga – Photo : Belga Image