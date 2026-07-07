Chaussée de Waterloo : une voiture percute plusieurs véhicules et termine sa course sur le toit

Les Pompiers de Bruxelles sont intervenus ce midi pour un accident de la circulation sur la chaussée de Waterloo. Un conducteur a percuté plusieurs véhicules stationnés avant que sa voiture ne termine sa course sur le toit.

Plus de peur que de mal : hormis des dégâts matériels, seul le conducteur a été légèrement blessé. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé. Il a été transporté à l’hôpital en ambulance.

Le service de désincarcération des pompiers s’est rendu sur place, mais son intervention ne s’est finalement pas révélée nécessaire.

Un seul véhicule est en cause dans l’accident. La police a établi un périmètre de sécurité et procède aux constatations d’usage.

La rédaction – Photo : Carravagio