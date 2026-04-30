Changement de diffuseur pour l’Union en Ligue des champions : CANAL+ obtient les droits du foot européen en Belgique

CANAL+ a obtenu les droits de diffusion de tout le football européen en Belgique à partir de la saison 2027-2028. Le nouveau contrat signé porte sur quatre saisons et s’étend jusqu’en 2030-31, a annoncé jeudi le diffuseur français.

La Ligue des Champions, l’Europa League et la Conference League seront donc diffusés sur CANAL+ dans notre pays.

RTL et Proximus diffusent actuellement le football européen en Belgique francophone et jusqu’à la fin de la saison 2026-2027, échéance de l’actuel contrat. VTM et Playsports disposent aussi des droits côté néerlandophone.

“L’intégralité des matchs des compétitions européennes de clubs les plus prestigieuses sera proposée aux abonnés de CANAL+ en Belgique”, précise le communiqué qui officialise l’accord avec UC3, l’entité commerciale chargée de générer des revenus des droits commerciaux des compétitions de clubs de l’UEFA, l’instance européenne de football.

“Nous sommes très fiers que UC3 ait placé sa confiance en CANAL+ en nous confiant l’intégralité des droits exclusifs des compétitions européennes de clubs masculines en Belgique. C’est une reconnaissance forte de notre qualité et de notre savoir-faire, et l’expression d’un engagement clair : offrir aux fans belges le meilleur du football européen, avec toujours plus d’émotions, au plus haut niveau. Une étape majeure pour accélérer le développement de CANAL+ en Belgique.”

“Cet accord confirme l’ambition de CANAL+ de renforcer durablement sa présence en Belgique.”

CANAL+ diffuse déjà le football européen dans plus de 50 pays à travers le monde (France, l’Afrique subsaharienne, la Pologne, l’Autriche, la Suisse, le Myanmar et Haïti) ce qui en fait le premier diffuseur mondial des compétitions européennes de football.

Belga