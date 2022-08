Championnats d’athlétisme : Cynthia Bolingo et Dylan Borlée en finale du 400 m, Kevin Borlée blessé

Cynthia Bolingo chez les dames et Dylan Borlée chez les hommes ont réussi à se qualifier pour la finale individuelle du 400 m des championnats d’Europe d’athlétisme de Munich, mardi en début d’après-midi. Kevin Borlée n’a pas terminé sa course, blessé après moins de 200 mètres.

Grâce à leur place au ranking européen du 400 m Kevin Borlée (3e), Dylan Borlée (4e) et Alexander Doom (7e) étaient dispensés lundi des séries. Ils débutaient donc leur Euro mardi au stade des demi-finales où il leur fallait franchir la ligne d’arrivée parmi les deux premiers de leur course où signer un des deux meilleurs chronos des dix-sept autres athlètes.

Dans la 3e course, marquée par un faux-départ, Dylan Borlée a couru au 3e couloir. Il est entré dans la dernière ligne droite en deuxième position et a parfaitement résisté. Il a pris la 2e place de la troisième course en 45.67 derrière le Néerlandais Liemarvin Bonevacia (45.40). Son chrono, le 10e des demi-finales, est le plus lent des huit finalistes que l’on retrouvera dans la course au titre, mercredi soir à 21h43.

S’élançant au couloir 6 de la deuxième des demi-finales, la course de Kevin Borlée, vice-champion en titre, a duré 150 mètres quand il a arrêté son effort avant de tenir son ischio droit. Il pense souffrir d’une contracture. “Ce n’est pas si grave, je pense, mais je ne suis pas optimiste pour la suite de l’Euro”, a-t-il expliqué. Il est trop tôt pour savoir si le capitaine des Tornados sera rétabli pour disputer le relais 4×400 m dont les séries sont fixées au vendredi matin (11h10) et la finale au samedi soir (21h15).

Meilleur chrono de la saison pour Cynthia Bolingo

Cynthia Bolingo s’est également qualifiée pour la finale du 400 m ce mardi. La Bruxelloise de 29 ans s’est classée 2e de la troisième demi-finale en 50.83 secondes, 6e temps des demi-finales. Camille Laus, en revanche, a été éliminée.

Il leur fallait se classer dans le top 2 de leur course ou réussir un de deux autres meilleurs chronos des dix-huit autres concurrentes pour entrer en finale qui se courra mercredi à 22h02.

Remise de sa sérieuse blessure au genou droit survenue aux championnats de Belgique indoor le 26 février, Cynthia Bolingo était dispensée de premier tour grâce à son ranking européen (12e). La détentrice du record de Belgique (50.29), a couru en aveugle dans la troisième et dernière course, au couloir 8. Après avoir provoqué un faux-départ (-0,027), elle a joliment ponctué sa course derrière l’intouchable Néerlandaise Femke Bol (50.60). Elle a signé à cette occasion son meilleur chrono de la saison et le 4e temps de sa carrière.

Belga – Photo : Belga/Benoit Doppagne