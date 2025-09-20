Challenger Pro League : le RFC Liège et le RSCA Futures se quittent sur le score de 1-1

Le RFC Liège a été contraint au partage 1-1 face aux RSCA Futures, samedi, dans le cadre de la sixième journée de Challenger Pro League. Avec 10 unités, les Sang et Marine occupe provisoirement la sixième place du championnat.

Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir l’ouverture du score d’Oumar Diouf qui a conclu une belle reconversion offensive des Liégeois (30e, 1-0). Dos au but dans la surface, l’attaquant sénégalais a fait parler son instinct de buteur pour tromper le gardien adverse d’une frappe puissante dans le toit du but. Les débats se sont ensuite équilibrés et les Anderlechtois sont revenus au score en fin de rencontre. Sur un coup-franc de Devon De Corte, Nunzio Engwanda a repris le ballon de volée au premier poteau pour tromper le gardien adverse (83, 1-1). Les Bruxellois ont été réduits à dix peu avant le coup de sifflet final avec l’exclusion de Samuel Ntanda.

Alexis De Sart, récemment arrivé libre à Liège, est monté en seconde période (56e) et a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Après deux défaites de rang, le RSCA Futures a décroché le point du partage et occupe provisoirement la 13e place au classement, avec quatre unités.

