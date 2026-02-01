Challenger Pro League : deuxième victoire de rang pour le RWDM Brussels

Le RWDM Brussels a décroché son septième succès de la saison face aux jeunes de La Gantoise (1-0) samedi soir lors de la 23e journée de Challenger Pro League, deuxième échelon de football.

Les joueurs de Molenbeek ont débloqué le marquoir au quart d’heure via Aiman Maurer (16e). Cet unique but leur a permis d’empocher les trois points. Le RWDM enchaine une deuxième victoire consécutive et remonte provisoirement à la 10e place (26 points). Les jeunes de La Gantoise occupent eux la 8e position au général avec 30 unités.

Le week-end prochain, les Bruxellois se rendront chez les Francs Borains. Les U23 de Gand joueront eux leur prochain match dans deux semaines à domicile contre l’Olympic Charleroi.

Lommel et le Patro Eisden ont partagé l’enjeu 1-1. En première mi-temps, Ralf Seuntjens a placé Lommel aux commandes (19e). Avant l’heure de jeu, Radja Nainggolan a remis les deux équipes à égalité (58e).

Avec ce match nul, les Lommellois restent 3e avec 39 unités. Le Patro possède le même nombre de points que son opposant du jour et est classé 4e. Lors de la prochaine journée, Lommel ira à Beveren. Les joueurs de Maasmechelen accueilleront les jeunes de Genk.

Belga