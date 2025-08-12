Challenger Pro League : Anderlecht transfère son espoir Ismaël Baouf à Cambuur, en 2e division néerlandaise

Ismaël Baouf jouait lors des trois dernières saisons avec les Futures, l’équipe des moins de 23 ans du club bruxellois qui évolue en Challenger Pro League.

Le Sporting d’Anderlecht a annoncé mardi matin se séparer de son défenseur Ismaël Baouf, qui s’est engagé avec le SC Cambuur, un club de deuxième division néerlandaise. Passé par le centre de formation du Sporting Charleroi, Baouf avait rejoint les Mauves en 2022 et a depuis participé à 51 rencontres (3 buts) avec les Futures en Challenger Pro League. Il a connu plusieurs sélections de jeunes belges, mais avait choisi de représenter le Maroc en 2024 et a joué 10 matchs avec les U20 des Lions de l’Atlas, atteignant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations en mai, perdue 1-0 contre l’Afrique du Sud.

Le défenseur central a signé un contrat de trois saisons, plus une en option, avec le club frison.

Belga