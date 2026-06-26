Chaleur : Les pompiers de Bruxelles renforcent leur dispositif face à la hausse des interventions

Les pompiers de Bruxelles ont constaté une augmentation du nombre de leurs interventions ces derniers jours, tant pour les missions de lutte contre les incendies que pour l’aide médicale urgente (AMU), ont-ils indiqué jeudi. Si cette hausse coïncide avec l’épisode de canicule, aucun lien direct avec les températures élevées ne peut encore être objectivement établi.

Le nombre d’interventions des équipes incendie est passé de 40 le mercredi 3 juin à 87 le mercredi 24 juin. Les données de la centrale d’urgence 112 montrent également une augmentation du nombre d’appels au cours de la dernière semaine, même si tous ne donnent pas lieu à une intervention des services de secours.

Selon les pompiers de Bruxelles, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette activité soutenue, notamment les conditions météorologiques favorables, une fréquentation accrue de l’espace public et la multiplication des événements organisés en extérieur. À ce stade, il n’est toutefois pas possible d’attribuer cette évolution à la seule vague de chaleur.

Afin de faire face à cette augmentation des sollicitations, quatre ambulances supplémentaires ont été déployées jeudi. L’une d’entre elles est équipée par deux volontaires de la Croix-Rouge venus renforcer le dispositif de secours.

“Nos équipes restent pleinement mobilisées pour répondre à toutes les demandes de secours“, a souligné le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Il a également remercié les volontaires de la Croix-Rouge, dont “l’engagement constitue un soutien précieux au bénéfice de l’ensemble de la population bruxelloise“.

Belga