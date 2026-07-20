DéFI met en vente son siège historique pour 2,7 millions d’euros

Située au 127 de la Chaussée de Charleroi, à Saint-Gilles, cette maison de maître datant de 1899 a servi de siège à l’ancien FDF, puis à Défi, pendant près de cinquante ans.

Le bâtiment est en vente sur Immoweb depuis un peu moins de deux semaines. Aucune communication officielle de la part du parti n’a toutefois été transmise. Le prix affiché sur le site immobilier est de 2,7 millions d’euros. Selon le journal Le Soir, cela fait un an et demi que le parti amarante tente de vendre ce bâtiment sans en obtenir le prix souhaité, d’où la republication de cette annonce.

Le parti a subi une lourde défaite lors des dernières élections fédérales et régionales de juin 2024, ce qui lui a fait perdre des députés et, par conséquent, des recettes provenant de la dotation publique. Selon La Libre, l’actuelle présidente du parti, Sophie Rohonyi, privilégierait un bâtiment plus moderne.

BX1 – Photo : Google Maps