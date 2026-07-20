La Cocof entend mieux rémunérer les professionnels de l’aide à domicile

Pour mieux reconnaître l’engagement des plus de 900 professionnels de l’Aide à domicile dépendant de la Commission Communautaire française, le collège de la CoCof a décidé d’octroyer une subvention exceptionnelle de plus de 3 millions d’euros aux sept services d’aide à domicile agréés pour lesquels ceux-ci travaillent.

Selon le ministre-président du collège de la Cocof, Ahmed Laaouej (PS), ce financement permettra de mettre en œuvre, dès 2026, la nouvelle classification IFIC (Institut de Classification de Fonctions). Ce système établit des barèmes salariaux sur la base des responsabilités, des compétences et des qualifications propres à chaque métier. Son objectif est de garantir une rémunération plus juste, plus transparente et davantage en adéquation avec les fonctions réellement exercées.

Les travailleurs qui ont choisi d’adhérer au nouveau barème IFIC verront leur rémunération adaptée selon cette nouvelle classification, avec une régularisation rétroactive au 1er janvier 2026.

Toujours d’après Ahmed Laaouej, les services d’aide à domicile sont les premiers secteurs relevant de la Cocof à bénéficier de cette réforme. Cette étape concrétise les engagements pris dans le cadre de l’Accord non-marchand 2021-2024, qui vise notamment à améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs, à mieux reconnaître les métiers du secteur et à renforcer leur attractivité.

“Dans un contexte marqué par le vieillissement de la population et par les difficultés de recrutement dans les métiers de l’accompagnement, cette revalorisation constitue un levier essentiel pour soutenir les professionnels en place et attirer de nouvelles vocations“, a ajouté Ahmed Laaouej.

“Les professionnels de l’aide à domicile accomplissent un travail indispensable. Grâce à eux, des milliers de Bruxelloises et de Bruxellois peuvent continuer à vivre chez eux, dans la dignité. Avec cet investissement de plus de 3 millions d’euros, le Collège de la Cocof pose un acte concret pour mieux reconnaître leur engagement et améliorer leur rémunération“, a-t-il conclu.

Belga