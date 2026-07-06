Chaleur : le niveau d’avertissement jaune prolongé jusqu’à vendredi

L’institut royal météorologique (IRM) a prolongé lundi le niveau d’avertissement jaune (2e sur une échelle de 4) à la chaleur pour l’ensemble du pays jusqu’à vendredi au moins. La Côte repassera elle en code vert mardi et mercredi avant de rebasculer en jaune jeudi.

Ce code jaune est lié au maintien de la phase d’avertissement du plan fortes chaleurs et pics d’ozone, déclenché samedi. À ce niveau, la vigilance est de mise pour tous, et il est recommandé de faire boire davantage les personnes âgées et affaiblies et de ne pas les laisser en plein soleil.

Les températures vont à nouveau remonter ces prochains jours, avec 28 °C mardi. Le mercure devrait ensuite progressivement grimper pour dépasser les 30 °C en fin de semaine et pour le week-end. L’IRM parle de canicule lorsque les températures maximales à Uccle atteignent au moins 25 °C pendant au moins cinq jours consécutifs, dont au moins trois jours où elles atteignent au moins 30 °C.

Belga