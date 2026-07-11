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Chaleur: l’avertissement jaune à la chaleur en vigueur jusqu’à mercredi au moins

L’avertissement jaune à la chaleur qui est en vigueur depuis samedi dernier restera en vigueur jusqu’à mercredi soir inclus pour l’ensemble du pays, signale samedi l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce niveau d’avertissement est le 2e sur une échelle de quatre (qui va de vert à rouge). Le code jaune est lié à l’activation, depuis samedi dernier, de la phase d’avertissement du plan fortes chaleurs et pics d’ozone. À ce niveau, la vigilance est de mise pour tous, et il est recommandé de faire boire davantage les personnes âgées et affaiblies.

La phase d’avertissement du plan fortes chaleurs et pics d’ozone devrait d’ailleurs se prolonger jusqu’en fin de semaine prochaine puisque les maxima resteront voisins de ou supérieurs à 30°C dans le centre du pays très probablement jusqu’à jeudi, note l’IRM. Ils atteindront ou dépasseront même les 32°C en beaucoup d’endroits en début de semaine prochaine.

Belga

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