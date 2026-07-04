Chaleur: la phase d’avertissement du plan “forte chaleur” réactivée après deux jours

Selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM), la somme des différences entre les températures maximales pour les 5 jours à venir et le seuil de 25°C est supérieure ou égale à 17°C. Les températures maximales prévues pour les prochains jours atteindront 28°C à Uccle lundi et augmenteront les jours suivants.

Pour autant, selon les dernières prévisions, les concentrations d’ozone évolueront à des niveaux normaux pour cette période de l’année, sans risque de dépassement du seuil européen d’information, précise la Celine dans un communiqué.

La phase d’avertissement du plan “forte chaleur et pics d’ozone” intervient après une phase de vigilance. Elle peut être suivie d’une phase d’alerte. La précédente phase d’avertissement avait été levée il y a deux jours à peine, après son activation le 15 juin. La phase d’alerte avait été activée le 23 juin.

Belga