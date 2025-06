“Ceux qui ne veulent pas faire société, il faut les condamner”, Bernard Quintin à propos d’un avant projet de loi visant à sanctionner certaines associations

Alors que la loi programme ne sera finalement pas adoptée aujourd’hui au Parlement fédéral, l’Arizona réaffirme sa volonté d’avance rapidement dans les dossiers repris dans l’accord de gouvernement. Pour en parler, Bernard Quintin (MR), ministre de l’Intérieur était l’invité de Bonjour Bruxelles.

La mesure phare de la loi-programme est la limitation dans le temps des allocations de chômage à deux ans maximum. Les partis d’opposition ont déposé des amendements et ont demandé l’examen de la réforme par le Conseil d’État. “On regrette cette alliance des opposés, mais il faut accepter le jeu parlementaire. Mais oui, on regrette l’alliance entre la gauche, l’extrême gauche et l’extrême droite pour mettre à mal un projet essentiel pour l’économie de notre pays”, affirme Bernard Quintin.

► Lire aussi | Réforme du chômage : les communes bruxelloises parmi les plus touchées par les exclusions

SI cette réforme devait entrer en application dès le 1er juillet, avec les premières exclusions du chômage au 1er janvier, cela pourrait être décalé. “Cela va dépendre du temps que prendra le Conseil d’État pour répondre aux questions posées”.

Mort du jeune Fabian

Autre sujet abordé, les courses poursuites, et notamment l’affaire du jeune Fabian. “Je veux que l’enquête puisse se faire, les conclusions seront tirées. Ayons la dignité et la décence d’attendre que l’enquête se passe et le cas échéant, nous en tirerons les conséquences pour savoir comment améliorer. Je veux un cadre clair pour les policiers sur le terrain”, précise le ministre de l’Intérieur. Selon lui, les règles doivent être appliquées, mais il évoque également la “réalité du terrain”.

► Relire | Mort de Fabian : à Schaerbeek, Ecolo veut interdire les patrouilles de routine en véhicule de police dans les parcs

“Je suis pour la liberté d’expression”

Début juin, le festival “Résistance” avait fait couler de l’encre. Le bourgmestre Jean Spinette (PS) avait dénoncé une performance aux allures “Pro Hamas”. Pour le ministre de l’Intérieur, le bourgmestre a bien fait de s’en inquiéter et aurait pu s’en inquiéter avant même que cela n’arrive. “Ce qui était prévu dans ce festival est inacceptable, tout comme ce qui s’est passé au Conseil communal de Charleroi”, précise-t-il.

Le ministre travaille actuellement sur un projet de loi, qu’il souhaite déposer avant le 21 juillet, pour interdire les activités des associations qui prônent l’apologie du terrorisme, de la haine, du racisme ou encore de l’antisémitisme. “La loi qui concerne les associations c’est celle de 1921, la société est différente aujourd’hui. Il faut une mesure administrative qui pourra être renversée par la justice. Moi, ce qui m’intéresse c’est de vivre dans une société apaisée, et ceux qui ne veulent pas de cette société, il faut les condamner”, conclut-il.

■ Interview de Bernard Quintin (MR), ministre de l’Intérieur au micro de Fabrice Grosfilley