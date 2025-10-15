“C’est un vol, le plus grand hold-up du gouvernement” : Sofie Merckx dénonce le malus pension

Ce mardi, entre 80 000 et 140 000 personnes ont manifesté dans les rues de Bruxelles contre les politiques d’austérité du gouvernement fédéral. Sophie Merckx, cheffe de groupe PTB à la Chambre, faisait partie du cortège. Elle revient sur cette mobilisation dans Bonjour Bruxelles.

“Une mobilisation impressionnante. On ne pouvait pas manquer ça”, lance directement la députée d’extrême gauche. “Ce que le gouvernement tente, c’est diviser pour mieux régner. Mais hier, les jeunes, les travailleurs du public comme du privé, les Wallons, les Flamands… tout le monde était uni”, se réjouit-t-elle.

Au coeur de la contestation : la réforme des pensions, les coupes dans les services publics, notamment l’enseignement. “Le message est clair, travailler jusqu’à 67 ans, ce n’est pas possible. D’autres solutions existent, comme taxer les riches”, affirme la députée.

► Reportage | Manifestation nationale : entre 80.000 et 140.000 participants à Bruxelles

Selon Sofie Merckx, la présence massive de jeunes dans la manifestation est un signal fort contre les coupes budgétaires dans l’enseignement, qu’elle qualifie de politique “d’austérité”, même si elle relève d’un autre niveau de pouvoir (Fédération Wallonie-Bruxelles).

Interrogée sur l’efficacité d’une telle mobilisation, la députée se montre confiance : “Les grands conquêtes sociales dans ce pays, on les a obtenues dans la rue. En six ans au Parlement, je l’ai vu : les lignes bougent quand la rue se mobilise”. Elle évoque une “marée humaine” et critique un gouvernement qui, selon elle, agit à l’opposé de ses promesses : “On nous avait dit qu’on allait respecter le travail. C’est tout l’inverse”.

“La grande majorité était là, en colère, mais calme”

Concernant les débordements et la vingtaine d’arrestations recensées, elle déplore les violences mais appelle à ne pas perdre de vue l’essentiel : “C’est dommage qu’il y ait des gens venus pour casser. Mais la très grande majorité était là, en colère, mais calme. C’est ce message-là qu’il faut retenir”.

Si le Premier ministre, Bart De Wever (N-VA) devait prononcer un discours de politique générale ce mardi, celui-ci a été reporté à la semaine prochaine. Pour Sofie Merckx, cela n’a rien d’anodin : “Il n’a pas osé venir le jour de la première grande manifestation contre le plan Arizona”.

“Un pillage de la sécurité sociale”

Alors que le gouvernement Arizona, par la voix du ministre Frank Vandenbroucke (Vooruit) justifie les économies dans les soins de santé par la nécessité d’équilibrer la sécurité sociale, la députée s’insurge : “On a applaudi les héros du Covid, on avait promis de ne plus couper dans la santé. Et aujourd’hui, on va regarder dans la poche des patients. Pourquoi ne pas aller chercher chez les Big Pharma?”.

► Lire aussi | Le gouvernement demande 907 millions d’économies aux soins de santé

Sofie Merckx pointe une étude de Solidaris montrant que de nombreux médicaments sont venus à des prix “démesurés”, dénonçant un “pillage de la sécu”.

“Le plus grand hold-up du gouvernement “

Enfin, sur le malus envisagé pour les pensions, la cheffe de groupe est catégorique : “C’est un vol. C’est le plus grand hold-up que le gouvernement peut faire. Vous commencez votre carrière, vous cotisez et aujourd’hui on vous dit qu’il y a vingt ans, vous avez eu un accident, et que ça ne comptera plus pour votre pension C’est un vol”, répète-t-elle. Selon elle, la priorité serait donc de reculer sur ce Malus pension.

► Relire | Jan Jambon appelé à reporter la réforme des pensions

■ Interview de Sofie Merckx, cheffe de groupe PTB à la chambre au micro de Fabrice Grosfilley