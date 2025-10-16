César Arribas Calvo reconnu coupable de l’assassinat de Teresa Rodriguez Llamazares

Le jury de la cour d’assises de Bruxelles a déclaré jeudi César Arribas Calvo, ressortissant espagnol, coupable d’homicide volontaire, commis avec préméditation, sur la personne de Teresa Rodriguez Llamazares, également de nationalité espagnole. Elle a été tuée à 23 ans de 153 coups de couteaux de cuisine.

Les 12 jurés ont acté que le jeune homme ne pouvait avoir eu d’autres intentions que de donner la mort à son ancienne partenaire. Le jury a également considéré que l’homme est totalement responsable de ses actes, toute particularité psychiatrique ayant été exclue lors des débats et de l’enquête. Le jury a conclu que le coupable avait prévu de tuer la victime, au-delà de tout doute raisonnable, depuis la veille des faits en fin d’après-midi. Il a ainsi validé la préméditation du crime

Les 12 jurés devaient décréter si l’homme de 26 ans, de nationalité espagnole, est coupable de l’assassinat de Teresa Rodriguez Llamazares, tuée à 23 ans de 153 coups de couteaux de cuisine, si l’homicide a été commis avec préméditation et si l’accusé a utilisé et transporté deux objets tranchants transformés en armes vu les circonstances.

Une lettre qui provoque le malaise

Le jury, composé de huit hommes et de quatre femmes, a écouté et questionné chaque partie, ainsi que les témoins, les experts et les enquêteurs pendant une semaine. L’accusé, qui pouvait s’exprimer une dernière fois jeudi matin, a lu une longue lettre adressée à la famille, aux proches et aux amis de la jeune femme qu’il a tuée le 27 octobre 2022. Il a répété être “désolé”. “Je suis conscient que, quoi que je dise et quoi que je fasse, cela ne pourra pas soulager votre douleur“, a-t-il lu jeudi à l’attention de la famille de son ancienne partenaire.

En relation sentimentale officielle de 2021 à 2022, Teresa Rodriguez Llamazares avait choisi de rompre avec César Arribas Calvo peu de temps après son arrivée à Bruxelles pour travailler comme infirmière à l’hôpital Jules Bordet/Erasme, en juin 2022. La lettre lue à l’audience par l’accusé a provoqué un malaise dans le public, et spécialement chez les proches de la victime, tant le texte lu avant la clôture des débats touchait davantage au femmage (hommage, mais au féminin) qu’à la déclaration de culpabilité. César Arribas Calvo a souligné longuement à quel point la jeune femme qu’il a tuée était “une bonne personne, gentille, intelligente, incroyable, libre et merveilleuse“.

“Toutes les personnes qui l’ont connu savent cela“, a-t-il conclu devant la cour d’assises. Certaines personnes dans le public ont soufflé et levé les yeux au ciel, manifestant leur opposition alors que le jeune homme est responsable de la disparition de celle dont il a loué les qualités. “En ce qui me concerne, je vais continuer à purger ma peine en prison. J’essaie de réparer et mon intention est de réparer cet énorme dommage, que je sais être irréparable. Je vais continuer mon traitement psychologique. C’est essentiel pour pouvoir comprendre ce qui m’est arrivé“, a déclaré celui qui était encore en formation au sein de la police militaire espagnole (Guardia civil) au moment des faits.

En aveux complets, livrés notamment grâce aux questions posées à l’audience par la cour, César Arribas Calvo n’a pas fourni d’explications claires sur les raisons qui l’ont poussé à tuer violemment Teresa Rodriguez Llamazares. Les avocats des parties civiles espéraient pourtant qu’il le fasse dans sa dernière prise de parole avant la clôture du procès.

► Reportage | Teresa Rodriguez Llamazares avait quitté l’accusé et souhaitait de la distance

Avec Belga – Photo Belga