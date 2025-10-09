Assises : Teresa Rodriguez Llamazares avait quitté l’accusé et souhaitait de la distance

Plusieurs éléments d’enquête, cités jeudi à l’audience lors de la lecture de l’acte d’accusation, indiquent que Teresa Rodriguez Llamazares ne souhaitait pas la visite de César Arribas Calvo à Bruxelles, en octobre 2022, au moment où elle a été tuée.

L’acte d’accusation contient notamment des messages WhatsApp envoyés par la victime à deux amies, le 13 octobre 2022, soit une semaine avant l’arrivée de César Arribas Calvo. “Les files, honnêtement, ça me fait cher que César vienne. (…) Chaque fois que j’y pense, ça ne fait un peu plus chier.”

Six témoignages, repris dans l’acte d’accusation et provenant du travail d’enquête mené à l’automne 2022, indiquent également que Teresa Rodriguez Llamazares ne souhaitait pas la visite de César Arribas Calvo, un peu plus d’un mois après leur rupture. Une collègue, la mère de Teresa Rodriguez Llamazares et quatre amis ont précisé lors de leurs auditions que la victime avait “une appréhension à la venue de l’Espagnol en Belgique“, que cette visite “n’était pas planifiée“, que Teresa “pensait que César allait séjourner ailleurs” que dans son appartement, qu’elle avait “insisté à plusieurs reprises pour qu’il ne vienne pas“, qu’elle s’est sentie forcée.

César Arribas Calvo, que Teresa Rodriguez Llamazares avait quitté le 15 septembre 2022, a tout de même été accueilli par ses soins à Bruxelles durant quatre jours, du 22 octobre au 26 octobre 2022. Il a logé dans l’appartement qu’elle occupait alors, situé près de la Grand-place. Les deux personnes ont passé plusieurs moments ensemble entre ces deux dates, indique le rapport d’enquête. Le 27 octobre 2022, à 07h20, un voisin découvre le corps de César Arribas Calvo tombé dans une rue adjacente à l’appartement de Teresa Rodriguez Llamazares, depuis la fenêtre ouverte du 5e étage.

Dans l’appartement, la police trouve le corps de Teresa Rodriguez Llamazares, 23 ans, décédée après avoir reçu 153 coups de couteaux. Le procès de César Arribas Calvo, accusé de son assassinat, a commencé jeudi matin devant la cour d’assises de Bruxelles avec la lecture de l’acte d’accusation par l’avocate générale, Anne Karcher. De nationalité espagnole, César Arribas Calvo (26 ans aujourd’hui) était policier au sein de la Guardia civil. Il est détenu à la prison de Haren depuis 2022.

Belga