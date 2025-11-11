Cérémonie de l’Armistice : le roi Philippe honore la mémoire des soldats belges tombés au combat

Le roi Philippe a participé, ce mardi à Bruxelles, à la traditionnelle cérémonie de l’Armistice à la Tombe du Soldat inconnu, près de la Colonne du Congrès.

Comme le veut la tradition, le souverain a déposé une couronne de fleurs en hommage aux soldats belges tombés, notamment durant la Première Guerre mondiale. La cérémonie a débuté vers 10 h 20 et s’est tenue en présence du Premier ministre Bart De Wever (N-VA), du ministre de la Défense Theo Francken (N-VA) et du ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR), ainsi que de représentants des plus hautes juridictions du pays et des autorités bruxelloises.

À 11 h précises, le clairon a retenti pour rappeler le silence des armes de 1918, il y a 107 ans. Plusieurs composantes de la Défense ont ensuite défilé, accompagnées notamment d’une délégation britannique. Bart De Wever arborait un coquelicot, en référence aux coquelicots du front en Flandre occidentale, où de nombreux Flamands et Belges ont perdu la vie.

La cérémonie a également rendu hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale, 80 ans après sa fin.

La rédaction – Photo : BX1