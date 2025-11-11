Au cimetière de Jette, l’Armistice commémorée en musique par de jeunes flûtistes: “C’était émouvant, c’était très beau”

En ce jour d’Armistice, un hommage a aussi eu lieu au cimetière de Jette : un hommage musical et classique puisque ce sont des élèves de l’académie musicale qui sont venus jouer de la flûte traversière.

À 11 h tapantes, les flûtistes de l’Académie de Jette entament leur concert. En ce jour d’Armistice, l’heure est symbolique : c’est celle qui a marqué la fin de la Première Guerre mondiale.

Un concert de 30 minutes au cimetière de Jette qui a su conquérir son public. “C’était émouvant, c’était très beau. Surtout pour des jeunes filles comme ça, elles jouaient merveilleusement bien“, commente une spectatrice.

La célébration d’un combat qui a aussi résonné chez nos jeunes flûtistes. “La musique, ce n’est pas juste une simple note. C’est surtout s’exprimer dans la musique, c’est quelque chose de beau“, réagit Rebecca Talpalariu. “En ce jour de paix, c’est vraiment une bonne chose de se réunir dans la musique“.

À l’initiative du projet : la commune de Jette. Ce sont eux qui ont soumis l’idée à l’Académie. “Ça a été décidé il n’y a pas très longtemps, au début du mois d’octobre“, explique Isabelle Jacobs, professeure à l’Académie. “J’ai d’abord essayé de trouver des élèves qui étaient intéressés et d’accord pour venir et je leur ai donné les partitions qu’ils ont commencé à travailler à la maison. Puis il y en a eu trois ou quatre répétitions. Les élèves étaient assez enthousiastes de venir jouer ici au cimetière“.

D’autres initiatives du genre devraient bientôt voir le jour à Jette, qui souhaite réintégrer la culture dans le quotidien de ses habitants.

■ Reportage de Bryan Mommart, Valentine Rolus, Olivia Bronsart et Manuel Carpiaux