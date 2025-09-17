Centre de fertilité de l’UZ Brussel: le parquet de Bruxelles mène une enquête

Le parquet de Bruxelles mène une enquête sur le centre de fertilité de l’UZ Brussel, rapporte mercredi la rédaction de la VRT. Elle a été ouverte alors que plusieurs centres ont dépassé la limite de six femmes par donneur de sperme.

Fin mai, les autorités ont annoncé que 52 enfants avaient été conçus en Belgique par le biais d’un même donneur de sperme danois porteur d’un gène à l’origine de certains cancers. Ce nombre a ensuite été porté à 55 enfants. Ceux-ci ont été conçus par 39 femmes différentes, alors que la législation prévoit un maximum de six femmes pouvant utiliser le sperme d’un même donneur.

Dans la foulée de cette affaire, il est apparu qu’au moins trois centres de fertilité avaient utilisé le sperme d’un même donneur pour plus de six femmes.

Le parquet de Bruxelles a alors décidé fin juin d’ouvrir une enquête sur l’un d’entre eux. Il s’agit de l’UZ Brussel, selon la VRT. Aucun juge d’instruction n’aurait encore été désigné.

Pour l’instant, on ne sait pas si d’autres centres de fertilité en dehors de Bruxelles font aussi l’objet d’une enquête.

Dans une réaction, l’UZ Brussel confirme avoir été contacté par le parquet pour fournir des précisions. “Nous coopérons en toute transparence“, ajoute-t-il.

Belga – Photo : Belga Image