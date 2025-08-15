Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Cent cinquante personnes manifestent à la gare centrale contre une intervention musclée de Securail

Environ 150 personnes ont manifesté à la gare centrale vendredi après-midi pour exprimer leur indignation face à l’intervention musclée de Securail dont trois femmes d’origine congolaise ont été victimes vendredi dernier. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent l’une des femmes, Grace T., brutalement immobilisée au sol. Selon les manifestants, les agents de Securail faisaient preuve de racisme.

L’incident s’est produit à la gare de Bruxelles-Nord après que les trois femmes, dont une Belge et deux Norvégiennes, sont montées à bord du train à Vilvorde. Incapables d’acheter un billet au distributeur automatique, elles ont été interpellées par le contrôleur, qui aurait tenu des propos racistes. À la gare de Bruxelles-Nord, les femmes ont été contraintes de descendre du train, après quoi deux agents de Securail les auraient agressées sur le quai.

Selon les manifestants, il y a un racisme manifeste, tant de la part du conducteur du train que des agents de Securail. Ils exigent des excuses de la SNCB et la suspension immédiate des agents de Securail impliqués, et espèrent qu’une enquête permettra de faire rapidement la lumière sur l’incident.

Belga

Reportage d’Alice Dulczewski, Karim Fahim et Djop Medou Mvondo

Lire aussi :

Partager l'article

15 août 2025 - 18h28
Modifié le 15 août 2025 - 18h31
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales